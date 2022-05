Filipe Martins, treinador do Casa Pia, em declarações no relvado do Estádio do Mar após a subida do Casa Pia à Liga, 83 anos depois:



«Acho que é o culminar de um projeto que começou curiosamente aqui há dois anos, no dia 14 de setembro de 2020. Anteviam-se muitas dificuldades, mas quando aceitei o convite deste clube percebi que me tinha juntado a clube com uma história fantástica e com um presente bastante fiável. Aliou-se a um investidor que acredito e percebeu o seu pontecial.



Propouseram-me em três anos colocarmos o Casa Pia na Liga, aconteceu ao segundo. É ótimo voltar à Liga passado tanto tempo. Vai fazer bem ao futebol português, é um clube que vai trazer uma lufada de ar fresco em muitos aspetos. Estou muito feliz principalmente por muitas das pessoas que estão ali [aponta para os adeptos] que nasceram, foram criadas e que só vivem o Casa Pia. Se calhar nunca imaginaram viver este dia.



Liderei um grupo que vai ficar para a história. Mas temos de perceber que tivemos muita gente a trabalhar desde a direção ao grupo de investidores que não deixou que faltasse nada desde o início. Junta´mos um grupo de jogador, que além de grande qualidade técnica, tiveram capacidade de se unir como família mesmo quando pensaram que íamos cair.»



[Casa Pia tem estrutura para se manter na Liga]: «A nível de organização, sem dúvida. Estamos muito bem organizados. Nos primeiros meses vamos ter obras por fazer. É a transofrmação que o clube vai ter de ter. Lembro-me de há dois anos, na segunda jornada, sermos goleados por 6-0 em casa pelo Benfica B. As pessoas pensavam que não iríamos dar a volta. Este clube vai dar a volta. Está a modernizar-se todos os dias. Terá de fazer obras para se adaptar a um patamar superior, mas não tenho dúvidas de que vai dar uma resposta positiva.»