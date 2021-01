O Leixões anunciou esta quinta-feira que o treinador José Mota e o guarda-redes Beto testaram positivo à covid-19.

Tanto o treinador como o experiente guarda-redes de 38 anos não vão estar, assim, no embate com o Vilafranquense, jogo em atraso da 12.ª jornada da II Liga que tem início marcado para as 18h00.