No segundo jogo sob o comando técnico de José Mota, o Leixões alcançou a segunda vitória seguida. Desta feita, os Bebés do Mar bateram o Desportivo de Chaves por 1-0, numa partida da ronda inaugural da 16.ª jornada.



Encada anotou o golo que resolveu o encontro a cinco minutos do final da primeira parte. O extremo surgiu só na pequena área e bateu Paulo Vítor.



Os flavienses apertaram no segundo tempo e tiveram oportunidades para igualar, mas revelaram muita falta de acerto na hora da finalização. Refira-se que a formação de Carlos Pinto terminou com dez elementos por expulsão de Hélder Guedes.



Com este triunfo o Leixões deu um pulo na tabela classificativa e ocupa o 11.º lugar com 17 pontos. Por sua vez, o Desp. Chaves é sexto com 24 pontos, menos 12 que o primeiro classificado Estoril.