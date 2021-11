O Conselho de Arbitragem deu conta de agressões a um elemento da equipa de arbitragem do Estrela da Amadora-Benfica B.

Em comunicado, o órgão federativo informa ter recebido da parte do árbitro Miguel Nogueira um relato de agressões no corredor de acesso ao balneário utilizado pela equipa de arbitragem.

Um dos agressões, lê-se, foi identificado pelas forças de segurança presentes no Estádio José Gomes e a situação já foi denunciada pelo Conselho de Arbitragem ao Conselho de Disciplina da FPF.

Na mesma nota, o CA manifesta total solidariedade para com a equipa de arbitragem - Miguel Nogueira, Nuno Pereira, José Luzia e Pedro Brás - e diz que a situação merece uma «célere e total punição dos responsáveis».

Recorde-se que após o Estrela-Benfica B, que terminou com a vitória das águias por 6-3, os responsáveis da equipa da Amadora criticaram duramente o árbitro assistente Nuno Pereira e anunciaram mesmo a intenção de agir criminalmente contra ele. «Por mais bocas que venham da bancada, nunca pode responder em tom violento a adeptos que pagaram bilhete para ali estar. Vamos fazer com que, pela primeira vez no futebol português, uma equipa de arbitragem seja punida judicialmente», disse o diretor-executivo do Estrela, Marco Ferreira.

O Estrela teve dois jogadores expulso durante o jogo (André Duarte aos 12 minutos e Afonso Figueiredo aos 55m), bem como o team manager Filipe Leão, ao minuto 34.