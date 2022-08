O Farense venceu o primeiro jogo oficial da II Liga, ao bater o recém-promovido Torreense por 2-1 após um jogo que teve um final altamente emotivo.

A jogar em casa, a equipa algarvia adiantou-se no marcador por Pedro Henrique aos 23 minutos e conservou a vantagem até para lá dos minutos minutos.

Aos 90+6 minutos, Guilherme empatou para o conjunto de Nuno Manta Santos, despejando um balde de água fria sobre os farenses.

Apesar do duro golpe e do pouco tempo que restava, o conjunto algarvio não se deixou abalar e aos 90+11 minutos Lucas, lançado no jogo aos 76 minutos, deu a vitória ao Farense.