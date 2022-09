O Farense empatou em casa a duas bolas com o Sp. Covilhã, num empate garantido por um golo de Lucão aos 85m, e manteve o lugar no pódio da II Liga. Os algarvios somam nove pontos, menos três do que o Vilafranquense e menos seis do que o líder Moreirense.

Por sua vez, a BSAD venceu pela primeira vez na II Liga, ao bater na Choupana o Nacional por 3-1, e deixou o último lugar da tabela, onde está agora a equipa madeirense.

Noutro jogo da 5.ª jornada disputado esta tarde Feirense e Mafra empataram a zero.

Resultados e classificação da II Liga