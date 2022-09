O Vilafranquense reforçou o segundo lugar da II Liga ao derrotar o FC Porto B, em Pedroso, por 1-0, em jogo da quinta jornada da prova.



O golo do triunfo das «Piranhas do Tejo» foi anotado por Nené, ao minuto 61.



Com esta vitória, a quarta em cinco encontros, o Vilafranquense chegou aos 12 pontos e continua a três do líder Moreirense. Por seu turno, o FC Porto B é quinto com sete pontos - somou o segundo jogo sem ganhar.



Classificação da II Liga