O FC Porto B garantiu uma vistosa goleada na visita ao Lank Vilaverdense (0-5), no jogo de encerramento da 8.ª jornada da II Liga.

No jogo realizado no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira - casa emprestada do Vilaverdense, Wendel Silva assumiu o papel de figura ao completar um hat-trick (8m, 58m e 65m).

A equipa de António Folha chegaria à mão cheia de golos com um bis de Marcus Abraham (68m e 72m).

Zé Pedro, utilizado por Sérgio Conceição nos últimos compromissos do FC Porto, regressou à formação secundária e envergou a braçadeira de capitação.

Os jovens portistas terminam assim a 8.ª jornada na 6.ª posição, com 12 pontos, enquanto o Lank Vilaverdense continua no último lugar, apenas com um ponto conquistado.