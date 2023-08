Manhã animada na II Liga, com quatro golos e três expulsões. Ninguém saiu a rir, já que o FC Porto B-Tondela terminou empatado a um golo, tal como o Académico de Viseu-Vilaverdense.

No Olival marcou primeiro a equipa da casa, por Vasco Sousa (34m), mas à beira do intervalo ficou reduzida a dez elementos, com João Mendes a ver o segundo cartão amarelo.

O Tondela empatou ao minuto 57, com um remate de Rui Gomes que ainda sofreu um desvio, mas a expulsão de Ricardo Alves, logo a seguir (minuto 60), restabeleceu a igualdade também no número de jogadores em campo.

Em Viseu houve uma expulsão revertida à beira do intervalo, com recurso ao VAR: o vermelho exibido a André Soares foi reduzido para amarelo.

Os golos apareceram só no tempo adicional da segunda parte, com João Caiado a dar vantagem ao Vilaverdense aos 90+5, para depois André Almeida fixar o empate final (90+7m).

André Clóvis, goleador do Académico, ainda foi expulso antes do apito final.