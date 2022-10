O Feirense venceu hoje o Trofense 3-0, no jogo que fechou a oitava jornada da II Liga.

O avançado Jardel foi o homem em evidência no conjunto feirense, com um bis assinado aos 33 e 53 minutos, tendo João Oliveira selado o triunfo, apontando o golo final, aos 56.

Com este triunfo, a equipa de Santa Maria da Feira, que vinha de uma derrota na Taça de Portugal frente ao Varzim, da Liga 3, mantém a boa prestação no campeonato, no qual não perde há quatro jogos [duas vitórias e dois empates], seguindo no sexto lugar, com 13 pontos.

Já o Trofense, que vinha moralizado de uma vitória frente ao Nacional, voltou a ‘marcar passo’, terminando a ronda no 13.º posto, com sete pontos.