O Benfica B somou a segunda vitória consecutiva na II Liga após bater o Feirense por 2-1, num jogo da 24.ª jornada.



Os «fogaceiros» começaram melhor a partida e abriram o marcador por intermédio do nigeriano Ochowechi Oche, aos 18 minutos. Os encarnados apenas conseguiram reagir na segunda metade à boleia de Gustavo Varela. O avançado bisou em sete minutos (47m e 54m) e colocou a equipa de Veríssimo a ganhar.



O Benfica B poderia ter alargado a vantagem no marcador, mas Nuno Félix desperdiçou um penálti aos 64 minutos. Ainda assim, as águias garantiram o triunfo e a subida provisória ao 9.º lugar enquanto o Feirense é 14.º com 24 pontos (somou o terceiro desaire consecutivo).



Por sua vez, o Mafra operou uma reviravolta espetacular frente à União de Leiria (3-2), no estádio Dr. Magalhães Pessoa, depois de ter estado a perder por dois golos de diferença.



Sem ganhar há quatro jogos, a equipa de Silas teve uma entrada em falso no encontro e aos sete minutos já perdia por 1-0 (marcou Vasco Oliveira). Ainda antes do intervalo, a formação «do Lis» dobrou a vantagem graças a um golo de Pedro Empis.

O Mafra não baixou os braços e reduziu a diferença no marcador logo aos 52 minutos por intermédio de Lucas Gabriel. Cerca de dez minutos depois, os forasteiros chegaram ao dois igual com um golo de Nibe.



A recuperação plena (e incrível) do Mafra ficou carimbada com um golo de Miguel Sousa após assistência de Miguel Falé, à entrada para os dez minutos finais.



Com esta vitória, o Mafra alcançou o Académico de Viseu no oitavo posto ao passo que a União de Leiria é 11.ª colocada.



Classificação da II Liga