O Aves SAD continua na perseguição ao líder Santa Clara, isto depois de ter vencido, esta terça-feira, por 2-0, na receção ao Académico de Viseu. Por outro lado, os viseenses, que não perdiam há 11 jogos e tinham aqui uma oportunidade para afirmarem-se na candidatura à subida, atrasam-se nessa luta.

Os golos do conjunto de Vila das Aves surgiram no espaço de três minutos, na segunda parte. John Mercado desbloqueou as contas do jogo aos 63 minutos: o extremo equatoriano ultrapassou Miguel Bandarra no corredor esquerdo e finalizou de trivela.

Aos 66, Benny isolou Nenê e o avançado brasileiro bateu Domen Gril, com o 19.º golo da sua autoria na II Liga, tendo reforçado o estatuto de melhor marcador.

Com este resultado, o Aves SAD mantém o segundo lugar, com 49 pontos, menos três do que o Santa Clara. Em terceiro lugar, com menos um jogo, está o Nacional (43 pontos).

O Académico de Viseu segue na sétima posição, com 34 pontos.