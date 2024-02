O Torreense venceu o Belenenses por 2-0, este domingo, no Estádio do Restelo, em jogo da 23.ª jornada da II Liga portuguesa.

Benny, aos 40 minutos, inaugurou o marcador. Patrick Fernandes, aos 85, selou a contagem.

Com este resultado, o Torreense chega às quatro vitórias seguidas, consolidando o quinto posto da II Liga, agora com 39 pontos, a dois do Marítimo, que este domingo já tinha empatado com o Mafra (0-0).

Já o Belenenses, 18.º e último na classificação, permanece com os mesmos 15 pontos. Com esta derrota, vai em dez jornadas seguidas sem qualquer vitória no campeonato (sete derrotas e três empates).