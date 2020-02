O treinador do Leixões, Manuel Cajuda, afirmou que a condenação do clube a dois anos de proibição de participar na I e II Ligas, no âmbito do processo Jogo Duplo, não vai ter implicações na equipa.

O técnico escusou-se a comentar diretamente o assunto, após a vitória da equipa, por 1-0, no terreno do Benfica B, porque «não sabia desse problema».

«Em termos de gestão da equipa, não há muito que saber: é manter o nosso profissionalismo e esperar que o clube resolva, pois tem pessoas inteligentes para o fazer», disse o técnico dos matosinhenses na sala de imprensa do Benfica Futebol Campus, no Seixal, e citado pela Lusa.

Cajuda garante que sabe que trabalha «com gente honesta» no Leixões e assegurou que vai cumprir os quatro meses que lhe restam de contrato «até ao último segundo, como se não houvesse nada».

«Não vou falar porque entendo que, no futebol e na vida, cada macaco no seu galho. O problema não passa por mim e falar do que não sei é a maior agressão que posso fazer à minha inteligência», argumentou.