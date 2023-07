O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) entendeu haver «falta de legitimidade» do Sporting da Covilhã para tentar, por via jurídica, impedir o Leixões de inscrever jogadores na Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), informou hoje a SAD leixonense.

Em comunicado divulgado através das suas redes sociais, a SAD leixonense diz que «o TAD considerou procedente, tanto na ação cautelar como na ação principal, a exceção de falta de legitimidade ativa do Sp. Covilhã» e, por isso, absolveu a Leixões SAD neste processo.

«Cumprimos escrupulosamente todos os pressupostos [necessários para a inscrição jogadores], como a LPFP confirmou. Ocupamos um lugar na II Liga por mérito próprio, uma posição conseguida dentro de campo», lê-se no mesmo comunicado.

O Sp. Covilhã perdeu a primeira batalha, mas pode ainda recorrer da decisão do TAD para o Tribunal Central Administrativo do Sul.