O Leixões e o Nacional da Madeira empataram esta noite a uma bola, em Matosinhos, no jogo – atrasado – que encerrou a jornada 20 da II Liga.

No Estádio do Mar, José Gomes deu vantagem aos madeirenses aos 66 minutos, mas Léo Bolgado resgatou um ponto para a formação da casa nos descontos, aos 90+2 minutos.

Com este resultado, o Leixões está na antepenúltima posição – de playoff – da tabela classificativa, com 23 pontos. O Nacional é terceiro, com 44 pontos, a oito do líder Santa Clara.

OS GOLOS DO JOGO: