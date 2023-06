O Lank Vilaverdense alcançou a subida de divisão, ao vencer a BSAD este domingo, por 1-0, na segunda mão do play-off de acesso à II Liga.

Depois do empate a uma bola em Vila Verde, a equipa nortenha, que contou com muito apoio nas bancadas, impôs-se em Rio maior com um golo de João Batista, com um cabeceamento após passe de Gonçalo Teixeira, na execução de um livre, aos 21 minutos.

Assim, o Lank Vilaverdense assegurou a presença inédita na II Liga em 2022/23, enquanto a BSAD, que já tinha sido despromovida ao segundo escalão na última temporada, volta a cair de patamar, desta feita para a Liga 3.

Refira-se que, na próxima época, também Leiria e Belenenses vão participar na II Liga.