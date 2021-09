O Nacional anunciou a contratação do extremo Radivoj Bosic. O sérvio de 20 anos rescindiu contrato com o Olimpija Ljubljana, da Eslovénia, pelo que era um jogador livre.

O extremo, que tanto pode jogar pela direita como pela esquerda, assinou por quatro temporadas pelo clube madeirense, que esta temporada disputa a II Liga, e vai vestir a camisola 74. No currículo conta com a formação dividida pelos rivais Estrela Vermelha e Partizan de Belgrado, tendo ainda passado pelo suíços do FC Wil 1900.