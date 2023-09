O Marítimo está próximo de fechar um acordo de investimento na SAD de cerca de 40 milhões de euros.

A direção insular deverá acordar em breve uma data para a realização da Assembleia Geral de sócios que irá votar a proposta de Julius Mwale (à esquerda na fotografia que ilustra o artigo), um empresário queniano que está por detrás do projeto apresentado por Alex Bunbury, antigo avançado dos verde-rubros.

Quem é Julius Mwale?

De origens humildes, o empresário de 47 anos ingressou na Força Aérea do Quénia após concluir os estudos universitários, mas, mais tarde, teve de fugir do país, tendo vivido no Uganda e Zimbabué, antes de pedir asilo aos Estados Unidos. Aí, licenciou-se em Engenharia Eletrónica e fundou uma empresa na área tecnológica, na qual é CEO. Também investiu no seu país natal, com o projeto Cidade Médica e Tecnológica de Mwale, que inclui, entre outros, um hospital e um centro comercial.

De acordo com a imprensa internacional, o empresário prepara-se para avançar para a compra da Forbes.