Com o intuito de pôr fim à «mediocridade» no Marítimo, o antigo jogador dos madeirenses Alex Bunbury apresentou esta segunda-feira um projeto de investimento para o clube.

«Gostaria de colocar excelência do topo à base. Nada medíocre. Temos aceitado mediocridade por muito tempo. Chega. Quando eu joguei isso não era aceite. Quando jogava esperavam que ganhássemos jogos», disse o antigo avançado, que representou os verde rubros na década de 90, citado pela Lusa.

Agora na condição de investidor, o canadiano, de 55 anos, reuniu durante cerca de duas horas com o presidente Rui Fontes, no Complexo Desportivo do clube, para apresentar o seu projeto.

«A reunião correu muito bem, foi o primeiro passo. Tendo em conta a conversa que tivemos, o presidente está em sintonia com as minhas convicções de que o Marítimo precisa de ser um clube maior, com jogadores melhores e melhores infraestruturas», afirmou.

Alex Bunbury defendeu ainda que o Marítimo «deve ser uma equipa de topo em Portugal», sublinhando a importância de apostar nas infraestruturas.

«Acho que o complexo [desportivo do Marítimo] tem um bom espaço para a academia e para a equipa feminina, mas acho que a outra localização onde a equipa A treina [Centro Desportivo da Madeira] podia ser um bom centro de treinos para a equipa principal. Acho que não deveriam estar aqui em Santo António, mas sim lá», frisou.

Já Rui Fontes, afirmou que a reunião «marcou o início de um processo com diversas etapas, onde todas têm de ser cumpridas, para que depois seja apresentado aos sócios para ficarem a conhecer o projeto e com certeza aprovarem».

O dirigente adiantou que em dois, três meses tudo estará resolvido, lembrando que «a entrada de dinheiro em Portugal necessita sempre de muita burocracia».

Sobre a proposta apresentada por Alex Bunbury, Rui Fontes explicou «que vem investir no clube e não com interesse em comprar a Sociedade Anónima Desportiva (SAD)».

Para a temporada 2023/2024, o presidente madeirense espera ter um investidor, porque o clube «tem de andar para o futuro e não ficar agarrado ao passado»

«O sistema de gestão revelou-se ultrapassado. O futebol hoje em dia é completamente diferente e o Marítimo está a pagar tudo isso, porque houve clubes do nosso nível que se modernizaram, como por exemplo o Vizela, que, neste momento, tem facilidade em investir, porque tem investidores», vincou.

O dirigente revelou ainda que o emblema insular já recebeu propostas de mais dois grupos americanos. «Há três grupos interessados em investir no Marítimo, dois grupos norte-americanos na SAD e o Alex Bunbury, um projeto que pode complementar.»