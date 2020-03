O Leixões vai abrir portas do Estádio do Mar para o jogo da 24.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol, conferindo entrada gratuita a todos os sócios e adeptos para a receção ao Farense, agendada para as 19h45 da próxima segunda-feira, dia 9 de março.

Esta é uma das reações do clube de Matosinhos à suspensão de dois anos das competições profissionais, aplicada na sequência do caso Jogo Duplo.

Em nota oficial, com o lema «O Leixões não tem culpa», o clube refere que cada pessoa pode obter até um limite de seis bilhetes.