O futebol profissional do Leixões, clube que disputa a II Liga de futebol, registou mais quatro casos de covid-19, confirmou, esta sexta-feira, o emblema de Matosinhos.

O Leixões, que tinha 15 casos positivos e outros 13 elementos em isolamento profilático até quarta-feira, passa a ter 19 casos positivos confirmados, após os novos testes realizados na quinta-feira.

O surto no plantel já levou ao adiamento do jogo com a UD Oliveirense, da II Liga, bem como do duelo com o Nacional, da quarta eliminatória da Taça de Portugal.