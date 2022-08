O Moreirense consolidou a liderança da II Liga, depois do triunfo na tarde deste sábado, na receção ao Torreense, por 3-0.

Kobamelo Kodisang marcou o primeiro golo da formação de Paulo Alves aos quatro minutos de jogo e André Luís dilatou a vantagem perto do intervalo (43m). O terceiro golo surgiu já na segunda parte, pelo médio Fábio Pacheco (57m).

Com três vitórias noutras tantas jornadas, a equipa de Moreira de Cónegos lidera de forma isolada. Já o Torreense, ainda não conseguiu pontuar no regresso ao segundo escalão e segue no fundo da tabela.

Durante a manhã, o Farense arrancou um empate a duas bolas perante o Académico de Viseu na reta final do encontro.

No Estádio de São Luís, Cristian Ponde marcou de grande penalidade (9m), mas os visitantes, que no último domingo anunciaram a saída de Pedro Ribeiro, deram a volta ao marcador em quatro minutos, por André Clóvis (23m) e Roberto Massimo (27m). Já a dois minutos do fim do tempo regulamentar, Pedro Henrique garantiu o empate para o conjunto de Faro.

O Farense é segundo classificado, com cinco pontos, enquanto o Académico de Viseu segue no 15.º posto, com dois.