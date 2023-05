O Moreirense garantiu o regresso à I Liga este sábado e também o título de campeão da II Liga 2022/23.

A festa a dobrar foi garantida com o triunfo por 4-2 frente ao Estrela da Amadora, no Estádio José Gomes, no duelo entre os dois primeiros classificados, na 31.ª jornada.

Os comandados de Sérgio Vieira, na luta pela subida ao principal escalão, chegaram à vantagem aos 37 minutos, por Ronaldo, mas o Moreirense deu a volta ao marcador na segunda parte, com dois golos de Alanzinho, aos 59 e 62 minutos.

O jogo aqueceu depois ao minuto 70, com confusão entre jogadores e outros elementos das duas equipas, ditando as expulsões do jogador do Estrela, João Reis, assim como do treinador Sérgio Vieira, visivelmente revoltado com Cláudio Pereira, que mostrou ainda amarelos a Mansur (Estrela) e Franco (Moreirense), que estiveram no epicentro do desentendimento.

Porém, praticamente a seguir, o Estrela chegou ao empate em inferioridade numérica, ao minuto 75, por João Silva (a Liga deu, no entanto, oficialmente, autogolo ao guarda-redes Kewin).

Quando o empate parecia o desfecho mais certo, o Moreirense teve um final de jogo triunfal para abrir a festa da subida e do título. Aos 90 minutos, a equipa comandada por Paulo Alves chegou ao terceiro golo por Kodisang e, no sexto de oito minutos de compensação, Platiny fixou as contas com o quarto golo dos cónegos.

Com este resultado, o Moreirense chega aos 70 pontos, mais 11 do que o Estrela, quando ficam a faltar, às duas equipas, apenas três jornadas e um total de nove pontos em jogo. De resto, o emblema tricolor tem o segundo lugar, de subida direta, em risco: se vencer no domingo na receção ao FC Porto B, o Farense, que tem 57 pontos e é o atual terceiro classificado (lugar de play-off com o 16.º da I Liga), pode subir ao posto de promoção direta.

Mafra em alta, Sp. Covilhã vivo na luta pela manutenção

Esta manhã, o Mafra confirmou a excelente fase esta época, ao vencer na receção ao Vilafranquense, por 2-1, somando a quarta vitória consecutiva no campeonato. Bernardo adiantou os visitantes de penálti, aos 18 minutos, mas um bis de Pedro Pacheco na segunda parte, aos 58 e 64 minutos, permitiu à equipa comandada por Rui Borges somar mais três pontos.

Ao início da tarde, o Sporting da Covilhã, último classificado, deu mais uma prova de que está vivo na luta pela permanência, ao vencer a UD Oliveirense no Estádio José Santos Pinto, por 2-1. Aponza bisou, com golos aos 13 e aos 90 minutos, dando o triunfo aos serranos. Duarte marcou para a equipa de Oliveira de Azeméis, ao minuto 20.

Já o Tondela-Feirense, no Estádio João Cardoso, terminou empatado a uma bola. Zé Vítor, ao minuto 48, deu vantagem ao Feirense, mas Rafael Barbosa marcou para os beirões na resposta, aos 49 minutos.

Veja aqui todos os resultados e a classificação da II Liga.