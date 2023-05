Paulo Alves, treinador do Moreirense, congratulou-se este sábado pelo triunfo em casa do Estrela da Amadora (4-2) que escancarou as portas para o regresso à I Liga, considerando que os seus jogadores foram «justos vencedores» do segundo escalão.

Aos 53 anos, o treinador alcança o regresso ao topo do futebol sénior nove anos depois de ter comandado também o Olhanense, na temporada 2013/14. «No final de contas, fomos uns justos vencedores deste jogo, da II Liga, fomos superiores», constatou, em jeito de balanço minutos após o Moreirense ter concretizado o seu objetivo para a temporada.

O Moreirense garantiu a conquista do título da II Liga após o triunfo frente ao Estrela da Amadora (4-2), este sábado, com golos de Alanzinho, que marcou por duas vezes, Kodisang e Higor Platiny, todos alcançados na segunda parte após os cónegos terem saído para intervalo em desvantagem.

«Temos de dar mérito ao Estrela, que obviamente também precisava de ganhar e entrou muito forte, tivemos ali muitas dificuldades na primeira parte», reconheceu o treinador que, na sua carreira, também conta com passagens pelo Nassaji Mazandaran, do Irão, e pelo Ohod Club, da Arábia Saudita.

O homem que reconduziu o Moreirense de regresso ao primeiro escalão, um ano depois de os minhotos terem sido despromovidos, considerou que «os jogos são mesmo assim, há pormenores, que volta e meia interferem no desenvolvimento do jogo».

O Moreirense assegurou o título quando ainda restam três jornadas para disputar na II Liga. Os campeões vão ainda defrontar o Leixões, Mafra e Sporting da Covilhã.