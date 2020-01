O jogo entre Oliveirense e Feirense acabou 1-1 e teve muito para contar. Além do penálti falhado por Abel Camará nos descontos (por dar dois toques na bola) e das fogaças distribuídas ao intervalo, o duelo nortenho ficou marcado ainda por uma carga policial no final da partida.



A ação policial desenrolou-se no setor destinado aos adeptos feirenses no Estádio Carlos Osório e acabou com várias pessoas marcadas na pele pelas bastonadas, como se pode verificar na galeria de imagens associada.



O Feirense emitiu o seguinte comunicado, para lamentar o ocorrido:



«O CD Feirense – Futebol, SAD lamenta e repudia de forma veemente os atos de violência registados no final da partida de hoje diante da UD Oliveirense. A Guarda Nacional Republicana carregou sobre os nossos adeptos, sem que nada o justificasse, causando o pânico entre os presentes, incluindo mulheres e crianças.

A Administração mostra-se solidária com os nossos adeptos, nomeadamente aqueles que tiveram de receber assistência hospitalar, e tudo fará para que se apurem as devidas responsabilidades.»