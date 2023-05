Com três golos de Michel Lima, a Oliveirense venceu o Torreense por 3-1, em jogo da 32.ª jornada, e garantiu a permanência na II Liga.

O avançado brasileiro entrou ao intervalo, mas ainda foi a tempo de fazer o primeiro hat-trick da carreira.

O primeiro golo surgiu ao minuto 57, de forma inusitada, já que o remate saiu à figura mas Vagner defendeu.. dentro da baliza.

Michel Lima aumentou a vantagem ao minuto 66, com um chapéu ao guarda-redes do Torreense, e completou o hat-trick ao minuto 77, logo depois de o Torreense ter reduzido a desvantagem, por Patrick (75m).

Com este resultado a Oliveirense chega aos 40 pontos e garante a permanência na II Liga. Está na 10.ª posição, logo depois do Torreense, que fica com 41 pontos.