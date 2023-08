A UD Oliveirense só sabe vencer na II Liga. O conjunto de Oliveira de Azeméis recebeu e venceu, este domingo de manhã, o Penafiel por 3-1, numa partida da terceira jornada da prova.



Os durienses até marcaram primeiro por Robinho, de penálti, aos 24 minutos. No entanto, a equipa de Fábio Pereira respondeu na mesma moeda e aos 31 minutos igualou a contenda por Zé Pedro, de penálti.



A UD Oliveirense chegou à reviravolta ainda antes do intervalo graças a um golo de Schurrle. Gonçalo Negrão, à entrada para os vinte minutos finais, fez o 3-1 e garantiu o triunfo da formação da casa.



No outro jogo disputado esta manhã o FC Porto B bateu a União de Leiria por 2-1, no Olival.



Depois de um nulo ao intervalo a equipa do Lis ainda marcou por Róchez no arranque da segunda parte, mas o lance foi anulado pelo VAR por fora de jogo do avançado. Não marcou a União, marcaram os dragões por Wendel Silva num potente remate de fora da área aos 69 minutos.



O FC Porto B chegou ao segundo golo por Kennyd numa jogada de contra-ataque, aos 88 minutos, e parecia ter a vitória no bolso. Porém, a União de Leiria marcou por Leandro Silva, aos 90+3 e ainda assustou no que restou da partida.



A Oliveirense é líder da II Liga com nove pontos enquanto o FC Porto B igualou o Académico de Viseu no terceiro lugar. O Penafiel está no lote de emblemas com três pontos e a União de Leiria está entre as equipas que tem quatro pontos.



Classificação da II Liga