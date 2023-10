A União de Leiria foi a Oliveira de Azeméis golear a Oliveirense por 4-1, numa partida da 8.ª jornada da II Liga.



No Carlos Osório, Leandro deu vantagem ao clube da cidade do «Lis» logo aos seis minutos. Ainda antes do intervalo, Róchez bisou e deixou praticamente os forasteiros com o triunfo no bolso. Na etapa complementar Vasco Oliveira fez o 4-0.



O melhor que a Oliveirense conseguiu foi reduzir por Ouattara a sete minutos do final. Este resultado permitiu à União de Leiria alcançar a Oliveirense na tabela classificativa.