O Paços de Ferreira venceu esta segunda-feira o Länk Vilaverdense por 1-0, em jogo da 24.ª jornada da II Liga, disputado em Coimbra, casa emprestada da formação minhota que teve dois golos anulados.

O único golo válido desta partida foi apontado por Afonso, aos 64 minutos, num lance inicialmente invalidado pelo árbitro Miguel Fonseca, mas revertido pelo videoárbitro.

Antes disso, o Länk já tinha marcado, por Gonçalo Teixeira, aos 43 minutos, mas o lance acabaria por ser anulado por fora de jogo.

Já depois do golo dos castores, a equipa da casa ainda chegou a festejar o empate, aos 86 minutos, novamente por Gonçalo Teixeira, mas o VAR voltou a assinalar a posição irregular ao jogador do Vilaverdense.

O Paços de Ferreira sobe ao nono lugar da classificação da II Liga, com 33 pontos, enquanto o Länk Vilaverdense, com quatro derrotas consecutivas, segue no 17.º e penúltimo lugar do campeonato, com 17 pontos, mais dois do que o Belenenses, último classificado que esta terça-feira visita o Marítimo.

A classificação da II Liga