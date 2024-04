O Penafiel e o Paços de Ferreira empataram esta manhã a uma bola, em jogo da 30.ª jornada da II Liga.

A partida ameaçava terminar sem golos, mas aos 89 minutos, os pacenses dispuseram de um penálti: Matchoi Djaló ainda falhou o primeiro remate, mas na recarga, marcou mesmo.

Só que a equipa da casa ainda tinha uma palavra a dizer, e aos 90+5 minutos, João Oliveira, um minuto depois de entrar, fez o 1-1.

Com este resultado, o Paços segue no quinto lugar da tabela classificativa, à condição, com 45 pontos. O Penafiel é 13.º, com 35 pontos.

O resumo do jogo: