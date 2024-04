Num dos jogos grandes da 29.ª jornada da II Liga, o Santa Clara empatou a zero com o Marítimo, na Madeira.

Com este resultado, os açorianos mantêm-se na liderança do segundo escalão, agora com 60 pontos, apenas mais um do que o Aves SAD, que venceu o Benfica B nesta ronda.

Por sua vez, o Marítimo marcou passo na luta pela promoção. O conjunto verde-rubro é quarto classificado, com 51 pontos, a cinco do rival insular Nacional, que é terceiro e ocupa lugar de play-off de subida.