Segue ao rubro a disputa pela manutenção na II Liga. Na tarde deste domingo, a Oliveirense venceu, por 0-1, na visita ao FC Porto B. Numa partida repleta de oportunidades, o lateral Nuno Namora – que reforçou os unionistas em janeiro, proveniente do Rio Ave – assinou o único golo.

Na sequência de um canto, o defesa desferiu um «volley» indefensável para Diogo Fernandes, até então o destaque da partida, com inúmeras paradas. Contudo, face a este remate de Namora, que ainda ganhou efeito no relvado, o guardião dos portistas nada podia fazer. Estavam decorridos 60 minutos.

Até final, os comandados de António Folha não foram capazes de incomodar Nuno Macedo. Aliás, foi a Oliveirense que dispôs de várias oportunidades para sentenciar o encontro.

O triunfo permite à Oliveirense consolidar o 15.º lugar, com 30 pontos, mais quatro face ao Feirense (16.º). É a segunda vitória consecutiva da turma de Ricardo Chéu, algo que não acontecia desde agosto, quando o timoneiro era ainda Fábio Pereira, agora no Marítimo.

Por isso, na próxima ronda, na receção ao Belenenses (17.º), a Oliveirense poderá igualar a melhor sequência na Liga. Duelo agendado para a manhã de domingo (11h).

Por sua vez, o FC Porto B é oitavo, com 40 pontos. Cinco jogos depois, os pupilos de Folha voltam a conhecer o sabor da derrota.

Para muitos destes jovens, sexta-feira há meia-final da Youth League, frente ao AC Milan (17h). O vencedor disputará o troféu com Olympiakos ou Nantes. A fase final da prova decorre em Nyon, na Suíça

No campeonato, os dragões visitam, na noite de quarta-feira, o Aves SAD (20h15).

Leixões e Torrense dividem pontos

Em Matosinhos, o Leixões empatou, a um golo, na receção ao Torrense. Aos 21m, Patrick adiantou os forasteiros, assistido por Jorge Correa. A resposta dos «Bebés do Mar» apenas se efetivou aos 61m, por Adriano Amorim, servido por João Marcos.

Ora, o empate – o quarto consecutivo – mantém o Leixões no 14.º lugar, com 31 pontos, mais cinco face ao Feirense (16.º). Para a turma de Carlos Fangueiro segue-se a visita, precisamente, ao Feirense, na tarde de sexta-feira (18h).

Por sua vez, o Torreense é sétimo, com 41 pontos, encaixando o segundo empate consecutivo e o sexto jogo sem vencer. Na próxima ronda, os comandados de Tulipa recebem a União de Leiria (12.ª). Encontro agendado para a tarde de sábado (14h).

Feirense incapaz de sorrir em Mafra

A sul, em Mafra, houve empate a zeros. Entre Mafra e Feirense, ninguém foi capaz de «pintar» o marcador. Como tal, o Feirense permanece em zona de perigo, no 16.º posto, com 26 pontos, menos quatro para a Oliveirense (15.ª), e mais três face ao Belenenses (17.º).

Neste limbo, em posição de play-off de manutenção, o conjunto de Santa Maria da Feira recebe, na sexta-feira, o Leixões (14.º).

Por sua vez, o Mafra está tranquilo no nono lugar, com 39 pontos. No próximo domingo, às 14h, há visita ao Académico de Viseu (10.º).