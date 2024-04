O AVS SAD foi ao Seixal bater o Benfica B por 1-0, com uma grande penalidade convertida aos 90+8 minutos e, desta forma, alcançou o Santa Clara no topo da classificação da II Liga, reforçando a sua candidatura à promoção direta ao primeiro escalão.

Um balde de água fria para a segunda equipa do Benfica que, com Prestianni no onze titular, esteve mais perto de marcar na primeira parte. A equipa comandada por Jorge Costa, que vinha de uma série de três jogos sem vencer, cresceu na segunda parte e acabou por ser feliz, com uma grande penalidade, a punir uma falta de Rafael Rodrigues sobre John Mercado, já em tempo de compensação, convertida por Benny.

Três preciosos pontos que permitem ao AVS alcançar o Santa Clara (joga no domingo nos Barreiros) no topo da classificação e, ao mesmo tempo, reforça a vantagem sobre o Nacional (joga no domingo em Paços de Ferreira).

Nos outros jogos disputados este sábado, a União de Leiria bateu o Vilaverdense por 3-1 com um hat-trick de Bryan Rochez, enquanto o Penafiel foi ao Estádio João Cardoso surpreender o Tondela (1-0) com um golo solitário de Suker.

