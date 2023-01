O Penafiel voltou a marcar passo este sábado como visitado na II Liga, ao empatar diante do aflito Torreense, 0-0, resultado que ficou aquém dos interesses das duas equipas, num mau jogo da 16.ª jornada.

Os penafidelenses, com o quarto pior registo do campeonato a jogar em casa, tinham a possibilidade de se aproximar dos lugares da frente, enquanto os forasteiros queriam fugir ao lugar de play-off de permanência e descida, mas nenhuma das equipas mostrou estar à altura das suas pretensões.

Na tabela, o Penafiel, que também tem dos melhores registos a jogar como visitante, é agora nono, com 22 pontos, enquanto o Torreense, sem derrotas nos últimos sete jogos (quatro deles para a Taça da Liga) subiu provisoriamente ao 15.º lugar, com os mesmos 15 pontos da Oliveirense, mas com menos um jogo.

O empate corresponde à fraca qualidade do jogo, equilibrado até nas oportunidades de golo criadas. Vagner, experiente guarda-redes do Torreense, mostrou qualidade no primeiro tempo, ao deter os remates de Adriano Castanheira e Roberto, mas a melhor oportunidade do encontro pertenceu, ainda assim, ao Torreense, aos 55 minutos, quando Simão Rocha, na sequência de um canto, acertou no poste.

A classificação da II Liga