António Gaspar Dias apresentou a demissão da presidência do Penafiel e o clube convocou eleições para 19 de janeiro de 2024.

Numa publicação nas redes sociais, Gaspar Dias justificou a saída com a indicação do seu nome, por parte da Comissão Política do PSD, para integrar a lista de deputados dos sociais-democratas ao círculo eleitoral do Porto nas eleições legislativas, que se realizam a 10 de março do próximo ano.

«Mesmo não sabendo ainda se serei ou não eleito, não quero misturar ação e representação política nacional com futebol. Muito menos deixar em suspenso o futuro da instituição Futebol Clube de Penafiel, até março», escreveu.

O dirigente assumiu, num primeiro momento, a presidência dos durienses entre 2013 e 2015, tendo saído para exercer as funções de diretor-executivo da Liga. No ano seguinte, regressou à liderança dos penafidelenses, que deixa agora para se dedicar à vida política.