José Mota já não é treinador do Desportivo de Chaves. O emblema flaviense, que milita na II Liga de futebol, anunciou a saída do técnico na tarde desta quinta-feira, por «mútuo acordo».

Tal como o Maisfutebol noticiou, o técnico de 55 anos estava de saída, sendo que César Peixoto vai ser o sucessor.

LEIA MAIS: todas as notícias da II Liga

«Brevemente, será anunciada a nova equipa técnica», pode ler-se ainda, no comunicado do Desp. Chaves, que foi eliminado dos oitavos de final da Taça de Portugal ante o Académico de Viseu, após derrota por 1-0, na terça-feira.

José Mota, que assumiu a equipa a 10 de março de 2019, ainda na I Liga, sai antes do decisivo jogo do clube ante o FC Porto, na fase de grupos da Taça da Liga. O clube azul-grená está no oitavo lugar da II Liga, com 19 pontos em 13 jornadas disputadas. Está a 12 pontos dos lugares de subida ao principal escalão.