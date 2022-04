O Rio Ave empatou ao início da tarde deste domingo na deslocação a Mafra (1-1), em jogo da 31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, num resultado que confirma a perda da liderança da equipa de Vila do Conde para o Casa Pia, que ganhou no sábado ao Estrela.

Rodrigo Martins adiantou o semifinalista vencido da Taça de Portugal aos 18 minutos e o resultado final foi fixado com um golo de Aderllan Santos, para o Rio Ave, ao minuto 27 da primeira parte.

Com este empate, o Rio Ave chega aos 61 pontos e fica no segundo lugar à partida para as três últimas jornadas. O Casa Pia é agora o novo líder, com 62 pontos. O Desportivo de Chaves, que venceu também no sábado, tirou dividendos do empate do Rio Ave, aproximando-se do segundo lugar: é terceiro, com 60 pontos.

Este domingo, com a derrota do Feirense em Penafiel, o líder Casa Pia confirmou, no mínimo, o terceiro lugar, de play-off de subida.