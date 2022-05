O Rio Ave bateu o Desportivo de Chaves por 3-0 e garantiu o regresso ao escalão principal, um ano depois, conquistando ainda o troféu da II Liga.

O palco foi montado no centro do relvado de Vila do Conde, logo após o final do encontro, e os jogadores que integram o plantel do Rio Ave foram chamados, um a um, para os aplausos dos adeptos.

Coube a Vítor Gomes, o capitão vila-condense, levantar o troféu de campeão do segundo escalão, num clima de festa.

Luís Freire, o treinador que garantiu a sétima subida de divisão em dez épocas de carreira, foi um dos nomes mais saudados neste domingo que ficará na história do clube.

Os jogadores chamados ao palco: Magrão, Júnio Rocha, Ângelo, Hugo Gomes, Guga, Olinga, Vítor Gomes, Ronan, Amine, Bruno Ventura, Sylla, Joca, Ukra, Jhonatan, Pedro Mendes, Costinha, João Graça, Léo Vieira, Pedro Amaral, Zé Manuel, Aderllan Santos, Savio, Renato Pantalon, Gabrielzinho, Fábio Ronaldo, Zimbabwé, Aziz e Andre Pereira. Leandro Silva e Rúben Gonçalves também disputaram a II Liga pelo Rio Ave.