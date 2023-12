O Santa Clara recuperou a liderança da II Liga perdida na véspera, à condição, para o Aves SAD.

A jogar em casa, os açorianos venceram o FC Porto B por 2-1.

Rafael Martins imaugurou o marcador para os insulares aos 4 minutos e Gabriel Silva dobrou a vantagem aos 27m após grande jogada individual. Pouco depois, Lucas Soares marcou na própria baliza, mas o resultado não voltou a sofrer alterações.

Com este resultado, o Santa Clara chega aos 32 pontos na II Liga, mais um do que o Aves SAD.

Antes, no primeiro jogo da II Liga realizado neste domingo, o LANK Vilaverdense, a jogar no emprestado Estádio Cidade de Coimbra, recebeu e venceu o Leixões por 1-0: João Caiado (42m) marcou o único golo do jogo.

Apesar da vitória, a equipa minhota mantém-se no 18.º e último lugar da classificação, agora com 10 pontos, menos quatro do que o Leixões, que está no 16.º posto.