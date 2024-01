O Santa Clara voltou ao comando da II Liga, ao bater o Torreense por 2-1, em jogo da 18ª jornada da II Liga, este domingo.

A equipa açoriana sabia que o Aves já tinha vencido nesta ronda – que ainda inclui um dérbi madeirense, que pode atrasar o Nacional – pelo que não queria mesmo perder pontos.

O Torreense entrou melhor no jogo e criou as primeiras oportunidades de golo, mas o guarda-redes Gabriel Baptista ganhou os primeiros duelos.

E foi o Santa Clara que marcou, no arranque da segunda parte, por Sema Velázquez.

O Torreense reagiu e chegou à igualdade, aos 68 minutos, por João Afonso.

As duas equipas procuraram a vitória, acabando por ser mais feliz o Santa Clara, que garantiu os três pontos já perto do fim, com o golo de Rafael Martins.

A equipa açoriana voltou ao comando, com 39 pontos, mais dois do que o Aves e mais três do que o Nacional – que ainda vai visitar o vizinho Marítimo.

Penafiel no último suspiro

Noutro jogo do dia, o Penafiel foi a Matosinhos bater o Leixões com um golo marcado por Hélder Suker aos 90+4. O avançado cabo-verdiano tinha entrado três minuto antes.

O Penafiel afastou-se da zona vermelha: é 14º com 21 pontos.

O Leixões é antepenúltimo, com 17.