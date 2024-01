O Aves SAD retomou o caminho das vitórias, na tarde deste sábado, às custas do Belenenses. No Estádio do Restelo, os comandados de Jorge Costa triunfaram por 1-3, em encontro da 18.ª jornada da II Liga.

Os avenses entraram melhor na partida, graças ao golo de Edson Farias, à passagem do oitavo minuto do jogo. Apesar do domínio dos forasteiros, e num raro desenho ofensivo, o Belenenses empatou o jogo aos 29m, por Pedro Carvalho. No único remate na primeira parte, os comandados de Vasco Faísca conseguiram repor a igualdade, que prevaleceu até ao intervalo.

Todavia, o empate foi desfeito pouco depois do retomar do encontro, pelo veterano Nenê, que chegou ao 12.º golo no campeonato. O avançado, de 40 anos, que poderia ampliar a vantagem pouco depois, mas desperdiçou um penálti. Em todo o caso, os forasteiros controlaram o ímpeto do encontro e Edson Farias voltou a «molhar a sopa», aos 63m.

Até final, apesar da crescente pressão do Belenenses, e de algumas trocas, os pupilos de Vasco Faísca não foram capazes de voltar a bater Pedro Trigueira, pelo que o derradeiro apito confirmou o 1-3 a favor do Aves SAD.

O resultado permite à turma de Jorge Costa retomar a liderança da II Liga, com 37 pontos, mais um em relação ao Santa Clara, que este domingo visita o Toreense. Na próxima jornada, a 28 de janeiro, o Aves SAD visita o Marítimo.

Quanto ao Belenenses, as contas complicam-se para o lanterna vermelha, que permanece no último lugar da II Liga, com 13 pontos, os mesmos que o Länk Vilaverdense. Na próxima semana, a formação do Restelo visita o FC Porto B.