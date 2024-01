O Feirense e a UD Oliveirense empataram este sábado sem golos, no dérbi da 18.ª jornada da II Liga, disputado em Santa Maria da Feira, num dia marcado pelo feriado municipal de comemoração da Festa das Fogaceiras.

No Estádio Marcolino de Castro, o Feirense foi mais impetuoso, num jogo em que os guarda-redes de ambas as equipas se destacaram ao manterem as balizas a zeros.

Com este empate, Feirense e Oliveirense sobem provisoriamente aos 12.º e 13.º lugares da II Liga, respetivamente, ambos com 21 pontos.

Já este sábado, o Benfica B venceu o Mafra e o Aves SAD o Belenenses, ambos fora de portas.