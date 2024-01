Pedro Trigueira venceu o prémio de guarda-redes do mês de dezembro, da II Liga, repetindo o feito que já tinha alcançado nos meses de agosto e setembro.



O português, dono da baliza do Aves SAD, arrecadou 33,58 por cento dos votos dos treinadores principais da competição, ficando à frente de Lucas França (Nacional), com 17,91 por cento, e de Gabriel Silva (Santa Clara) com 14,18 por cento.



No período referente ao prémio, Trigueira foi titular em quatro jogos, diante de Mafra, Paços de Ferreira, FC Porto B e Benfica B, tendo sofrido três golos, que resultaram em três vitórias e uma derrota.