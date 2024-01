O Torreense recebeu e venceu o Penafiel por 1-0, na décima sétima jornada da II Liga, e regressou às vitórias no campeonato.

O único golo da partida surgiu já no tempo de compensação do primeiro tempo. Benny, aos 45+4, de grande penalidade, deu o triunfo à equipa de Torres Vedras.

O Torreense passa assim a somar 27 pontos e termina a primeira volta da II Liga no quinto lugar. O Penafiel está no décimo quinto posto, com 18 pontos.