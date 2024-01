O Feirense regressou às vitórias este domingo, ao derrotar o Torreense por 3-1, num jogo referente à 16.º jornada da II Liga, disputado no Marcolino de Castro.

A equipa da casa, orientada por Ricardo Sousa, que não vencia há três jogos, desde 4 de dezembro, entrou melhor em campo, e, com golo de Bruno da Silva, assistido por Sérgio Conceição, passou para a frente do marcador aos 41 minutos.

O segundo e terceiro golo do Feirense surgiram na segunda parte, com dupla assistência de Ruben Alves: Zidane Banjaqui fez o 2-0 (53) e Dudu Hatamoto (71) fixou o resultado final.

A tarde não podia correr pior, e aos 76 minutos o Torreense, de Tulipa, viu-se reduzido a dez jogadores, depois da expulsão de Anthony D'Alberto. Ao minuto 89 ainda conseguiram reduzir, com golo do cabo-verdiano Patrick, que desviou um remate de Jonathan Arriba.

Com este resultado, o Feirense mantém-se no 12.º lugar, com 20 pontos, e o Torreense no quinto lugar, com 24 pontos, tendo apenas uma vitória nos últimos cinco jogos.



Classificação da II Liga