O Nacional-Tondela estava marcado para a manhã deste sábado, mas o forte nevoeiro que se fez sentir sobre a Choupana só permitiu que o jogo fosse realizado ao final da tarde. Das 11h00, o encontro passou para as 18h00, mas ainda demorou a começar devido à reduzida visibilidade no relvado, contudo, chegou mesmo a disputar-se e terminou com igualdade a um golo.

A partida decorreu num campo coberto de lama e o equipamento dos jogadores ficou com muitas marcas do mau estado da relva.

A formação madeirense adiantou-se aos 26 minutos, por Gustavo Silva, mas os beirões reduziram em cima do quarto de hora final, por Roberto.

Com este resultado, o Nacional aproveita a derrota do Santa Clara e sobe ao segundo lugar, em igualdade pontual com os açorianos (33 pontos).

Noutro dos jogos da 16.ª jornada que decorreu este sábado, o Académico de Viseu venceu o Leiria por 1-0, no Fontelo.

Soufiane Messeguem, aos 81 minutos, apontou o único golo da partida.

Os viseenses somaram o quinto jogo sem perder e subiram, à condição, ao oitavo lugar, com 22 pontos. A equipa que subiu da Liga 3 segue na 10.ª posição, com 20.

