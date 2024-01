O nevoeiro da Choupana já faz parte do folclore do futebol português e este sábado voltou a manifestar-se em força e levou mesmo ao adiamento do início do embate entre o Nacional e o Tondela, jogo da 16.ª jornada da II Liga que estava previsto começar às 11h00 e que ficou, agora, adiado para as 18h00.

A verdade é que a reduzida visibilidade não permitiu que o árbitro Miguel Fonseca desse início à partida. As duas equipas ainda aguardaram mais de uma hora no relvado, com a esperança que o nevoeiro se dissipasse, mas ao fim de uma hora e vinte, as partes acordaram jogar a partir das 18h00.

Os jogadores ainda estiveram a aquecer no relvado, enquanto o árbitro foi falando com treinadores e dirigentes à espera que o incómodo visitante da Choupana permita o início da partida. Os adeptos também não arredaram das bancadas.

Ainda antes da decisão de adiar o jogo para as 18h00, Rui Alves, presidente do Nacional, recordou que os regulamentos dizem que o «jogo tem de realizar-se nas próximas 30 horas» e que os clubes «estão a aguardar por uma decisão», considerando que o adiamento do jogo para outra data «seria muito mau para os dois clubes». «Se existirem condições, preferia que o jogo se realizasse hoje», destacou o dirigente.

O jogo estava inicialmente marcado para as 15h30 da tarde, mas o Tondela pediu a antecipação para as 11h00, uma vez que, na próxima terça-feira, vai ao Estádio de Alvalade, para defrontar o Sporting em jogo da Taça de Portugal.

