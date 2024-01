Pedro Ferreira é o novo jogador do Santa Clara, da segunda divisão portuguesa, depois de assinar um contrato válido até 2026, anunciou esta quarta-feira o clube açoriano.

«A Santa Clara, Açores – Futebol, SAD tem o prazer de anunciar a contratação de Pedro Ferreira. O médio de 25 anos, formado no Sporting, assina um contrato válido até junho de 2026», pode ler-se no site oficial do clube.

O médio português, de 25 anos, fez a sua formação no Sporting, tendo representado posteriormente o Mafra, o Varzim e, nas últimas três temporadas e meia, o Aalborg BK, da Dinamarca.

«Venho com muita vontade de ajudar um grupo que já está a fazer um trabalho fantástico nesta época. Quero ser mais um para ajudar a colocar o Santa Clara no patamar que merece estar», referiu o jogador em declarações ao site do clube.

Ao serviço do Aalborg BK realizou 92 jogos e marcou cinco golos, chegando agora ao Santa Clara que se encontra em segundo lugar da II Liga.