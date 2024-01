O avançado português Tamble Monteiro prepara-se para ser reforço do Portimonense, que chegou a acordo com o Felgueiras para a transferência do jogador de 23 anos, confirmou o Maisfutebol, junto de fonte do clube felgueirense.

A informação, inicialmente avançada pelo Zerozero, foi apurada, entretanto, pelo nosso jornal. As negociações ficaram definidas ao final de terça-feira, sendo que o Portimonense bateu os valores da cláusula do atacante. A vontade do Felgueiras era conseguir manter o jogador, mas Portimão é o próximo destino.

Tamble ainda treinou na terça-feira, mas já não vai ser opção para o treinador Agostinho Bento na sexta-feira, na visita a Fafe, em jogo da 15.ª jornada.

Nesta altura, em 2023/24, Tamble detém o estatuto de melhor marcador da Liga 3, com nove golos. No total da época, tem 11 golos, em 17 jogos.

Com grande parte da formação feita na Académica, Tamble estreou-se como sénior no Eirense, em 2018/19. Rumou ao Anadia em 2020 e, ao fim de dois anos, rumou ao São João de Ver para 2022/23, antes de meio ano no Felgueiras, clube que já garantiu, a quatro jornadas do fim, o apuramento para a fase de subida à II Liga.

A chegada de Tamble a Portimão acontece já após a saída de outra opção ofensiva, Rildo, coincidindo ainda com a ausência, por algumas semanas, de Hélio Varela, que vai estar ao serviço de Cabo Verde na CAN.

O Felgueiras também já confirmou, entretanto, a saída de Tamble através das redes sociais. «O camisola 9 despede-se do nosso Felgueiras, após acordo com uma equipa do principal escalão do futebol português para a sua transferência.»